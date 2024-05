Stiri pe aceeasi tema

- Bataie in Parlamentul Romaniei : Deputatul liberal Florin Roman il acuza pe Dan Vilceanu (deputat neafiliat, fost PNL) ca l-a „agresat fizic” și ca „in mod golanesc” l-a lovit cu genunchiul in nas. Liderul PNL și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a condamnat „atacul asupra domnului Florin Roman”,…

