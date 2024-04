Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 766. Fortele aeriene ucrainene au doborat doua rachete rusesti deasupra orasului Odesa, in sudul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, insa resturi care au cazut au lovit infrastructura civila, ranind cinci persoane.

- In noaptea de 28 martie, invadatorii ruși au atacat regiunile Ucrainei cu rachete și 28 de drone Shahed din Crimeea și regiunea Kursk. Apararea antiaeriana ucraineana a doborat 26 de drone și o racheta deasupra Odesei, a anunțat comandantul Forțelor Aeriene, Nikolai Oleșciuk.

- Ucraina anunta luni ca a doborat 17 dintre 22 de drone si sapte rachete lansate de Rusia in noaptea de duminica spre luni si o intensificare a bombardamentelor ruse in regiunea Sumi (nord-est), situata la frontiera, relateaza AFP, informeaza News.ro. In noaptea de duminica spre luni, Rusia a tras…

- Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov. Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov, potrivit unei postari de pe Telegram, relateaza Ukrinform. „In noaptea de 16 martie 2024, Forțele…

- Noi atacuri cu drone și rachete au vizat teritoriul ucrainean in timpul nopții de vineri spre sambata, fiind vizate, printre altele, instalații energetice din regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat Kievul, precizand ca a doborat noua din cele 14 drone lansate de Rusia. In același timp, autoritațile de la…

- Rusia acuza Ucraina de 'terorism' dupa prabușirea avionului militar: 'Am observat doua rachete ucrainene!'Ministerul rus al Apararii a numit prabușirea avionului Il-76 in regiunea Belgorod un "atac terorist al regimului de la Kiev", relateaza RIA Novosti.Ministerul Apararii susține ca doborarea avionului…

- In ultimele 24 de ore, pe frontul din Ucraina au avut loc 127 de confruntari militare intre forțele ruse și cele ucrainene, anunța armata Kievului. Rușii au cucerit localitatea Vesele din regiunea estica Donețk, a transmis Ministerul Apararii de la Moscova, in timp ce in orașul rus Belgorod, aflat aproape…

- Doua rachete rusesti au lovit miercuri seara un hotel din Harkov, in nord-estul Ucrainei, ranind 11 persoane, printre care jurnalisti turci, a anuntat primarul orasului, Igor Terejov, scrie AFP, citat de news.ro.Unul dintre raniti este "in stare foarte grava", a precizat Terekhov pe Telegram.…