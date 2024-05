OCDE: Economia britanică va înregistra anul viitor cea mai slabă creştere în rândul statelor dezvoltate Produsul intern brut al Regatului Unit este asteptat sa creasca cu 0,4% in 2024, a anuntat joi grupul de reflectie din Paris in cele mai recente perspective economice globale. Aceasta cifra este in scadere fata de o previziune anterioara de 0,7% si mai putin decat toate celelalte tari din G7, in afara de Germania, care este asteptata sa fie de 0,2%. Se estimeaza ca economia britanica va avansa cu 1% in 2025, in urma Canadei, Frantei, Germaniei, Japoniei si SUA, deoarece efectele persistente ale ratelor ridicate ale dobanzilor si ale inflatiei continua sa aiba un efect negativ. Predictia negativa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

