Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusesti au avariat cladiri rezidentiale si au ranit sase persoane in Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, a declarat miercuri dimineata, guvernatorul regiunii, Oleh Sinehubov.

- Atacurile cu drone ale Rusiei s-au concentrat asupra orasului Harkov. Fortele aeriene au raportat ca toate cele 10 drone lansate asupra regiunii Harkov au fost interceptate. Atacul a vizat infrastructura critica din oras, aflat la circa 40 km de granita rusa.STIRIPESURSE.

- Atacuri aeriene la Harkov - Cel puțin patru persoane au murit și 12 au fost ranite, noaptea trecuta, in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov. Patru persoane au decedat, printre care trei salvatori, iar cinci au fost ranite, in timpul unei a doua lovituri asupra unui loc care tocmai…

- Cinci persoane au murit in cursul noptii de miercuri spre joi in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, noteaza AFP.

- Forțele ruse au lansat in noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra Zaporojie și Harkov, iar in orașe s-au auzit mai multe explozii, au anunțat autoritațile ucrainene. In Zaporojie, rușii au țintit casele civile, iar doua femei au fost ranite, a spus șeful administrației militare regionale…

- UPDATE 7:00Aproximativ 15 explozii au fost auzite vineri dimineata in orasul Harkov din Ucraina, a declarat primarul Ihor Terekhov, iar atacurile cu rachete rusesti par sa vizeze sursa de alimentare cu energie electrica a orasului, provocand intreruperi partiale de curent, transmite Reuters.Terekhov…

- Un spital și un bloc cu cinci etaje din orașul Selidove, in regiunea estica Donețk, au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc in cursul nopții și s-a soldat cu trei victime și cel puțin 13 raniți. "Trei civili au fost uciși, unul dintre ei este un copil", a anunțat serviciul de…

- Rusia a lansat miercuri dimineața un atac cu rachete asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene, intre care Harkov, Liov și Sumi, au anunțat Forțele Aeriene ucrainene. Incepand cu ora 06.00, toata Ucraina a fost sub alerta de raid aerian, iar mai multe explozii s-au auzit in capitala țarii. Sistemele…