Rapidul este in cautare disperata de antrenor dupa demiterea lui Cristiano Bergodi. Giuleștenii au pe masa nume mari, dar trebuie sa se hotarasca pe cine se bazeaza pentru sezonul viitor. Situația Rapidului este una neagra. Deși au intrat in playoff la doar 4 puncte de liderul FCSB, sperand chiar la titlu, nu au mai caștigat […]