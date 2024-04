Stiri pe aceeasi tema

- Compania RETIM, liderul in gestionarea deșeurilor din județul Timiș, aduce la cunoștința clienților și colaboratorilor sai informații referitoare la programul de lucru pentru data de 1 mai și perioada Sarbatorilor Pascale. PROGRAMUL DE LUCRU COLECTARE DEȘEURI RETIM va continua colectarea deșeurilor…

- RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza o noua campanie trimestriala prin care sunt colectate deșeurile voluminoase. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit la containerul RETIM! Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza in perioada 01 aprilie – 30 mai 2024 o campanie de colectare…

- Colectarea gratuita a deșeurilor voluminoase in Zona 0 Ghizela, a județului Timiș – incepe cea de-a doua campanie trimestriala organizata de RETIM și ADID Timiș din anul 2024. RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza o noua campanie...

- Compania multinaționala ACS INDUSTRIES EUROPE SRL, cu punct de lucru in Turda face angajari! Posturi disponibile: Inginer de proces Tehnician mecanic Tehnician electric Mecanic Operator Analist calitate Depunerea de CV-uri se poate face la sediul ACS INDUSTRIES din localitatea Turda, strada Trascaului…

- Mai multe unitați de invațamant din Timiș vor primi microbuze electrice, acestea vor fi achiziționate cu fonduri europene, prin PNRR. Mijloacele de transport ecologice vor fi livrate pana la finalul acestui an. Deocamdata nu se știe unde vor ajunge acestea. Contractul de finanțare privind achiziționarea…

- RETIM Ecologic Service S.A. informeaza toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din Zona 1 a județului Timiș, ca urmeaza sa se modifice tarifele de facturare. Aceasta se intampla datorita majorarii valorii…

- In toata luna februarie și prima zi din luna martie are loc prima campanie de colectare a deșeurilor periculoase din menajer din acest an organizata de RETIM și ADID Timiș. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrațile-le in gospodarie și debarasați-va…

