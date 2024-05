Tusea convulsivă și sugarii. Primele decese Tusea convulsiva a provocat decesul a doi sugari, anunța Institutul Național de Sanatate Publica.Este vorba despre doi sugari: unul de 4 luni, din București, vaccinat corespunzator varstei, cu 2 doze de vaccin, dar inca prea mic pentru a dezvolta o imunitate solida; altul de 24 de zile, din județul Iași, nevaccinat (neeligibil). In primele 4 […] The post Tusea convulsiva și sugarii. Primele decese appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 7 aprilie 2024, s-au confirmat 11.397 cazuri de rujeola, transmite Agerpres. In ultima saptamana, s-au inregistrat 790 de cazuri noi. Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au…

- Numarul persoanelor care se imbolnavesc de rujeola se mentine la un nivel foarte ridicat. Potrivit specialiștilor, saptamana trecuta au fost diagnosticate 850 de cazuri noi și au fost inregistrate inca doua decese. Institutul National de Sanatate Publica precizeaza ca victimele aveau 26 si 59 de ani…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat miercuri ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 24 martie 2024, s-au confirmat 9.695 de cazuri de rujeola . Inca doua decese din cauza rujeolei și 850 de noi imbolnaviri in ultima saptamana, transmite INSP, potrivit Agerpres . In ultima saptamana, s-au inregistrat…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 11 – 17 martie, 49,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Constanta, Prahova si Timis, potrivit Agerpres. In aceasta perioada, au fost inregistrate 451 de cazuri noi de persoane…

- Institutul National de Sanatate Publica INSP a informat ca, in saptamana 11 17 martie, 49,2 dintre cazurile de COVID 19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Constanta, Prahova si Timis.In aceasta perioada, au fost inregistrate 451 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV 2 si…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 11 - 17 martie, 49,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Constanta, Prahova si Timis, potrivit Agerpres. In aceasta perioada, au fost inregistrate 451 de cazuri noi de persoane…

- In saptamana 19 – 25 februarie, in Romania s-au inregistrat 2.781 de cazuri de gripa clinica. Gripa a cauzat, in aceasta perioada, patru decese. Gripa clinica este un fenomen raspandit la nivel național, cele mai multe cazuri fiind in municipiul Bucuresti, 464 de cazuri. Județul Cluj se afla pe locul…

- Incidenta infectiilor respiratorii in saptamana 19 – 25 februarie a avut un trend descrescator fata de saptamana anterioara si s-a situat sub nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, iar activitatea gripala a avut o intensitate medie, raspandirea geografica a circulatiei virusurilor gripale mentinandu-se…