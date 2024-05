De la Andy Warhol la Cecil Beaton, portretele emblematice ale familiei regale britanice din ultimii 100 de ani vor fi expuse la Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat Marea Britanie ca daca Ucraina va folosi arme britanice pentru a ataca teritoriul rus, cum a sugerat ministrul britanic de externe David Cameron, Moscova ar putea riposta prin atacuri asupra instalatiilor si echipamentelor militare britanice amplasate in Ucraina și alte țari.

- Cererile regelui Charles in ceea ce priveste toaleta, viața secreta a lui Kate Middleton, o cearta in dormitorul regal si multe alte detalii din viata privata a familiei regale britanice au fost dezvaluite intr-o carte despre viața din spatele zidurilor palatului.

- In afara de prințul William, care in 2018, in timpul unei excursii in Olso, glumea spunand ca este „alergic la selfie-uri”, mai mulți membri ai familiei regale sufera cu adevarat din cauza alergiilor.

- Regele Charles al III-lea, foarte discret dupa anuntul diagnosticarii unui cancer, a asistat duminica la slujba de Paste, in Capela St. George, la Windsor, impreuna cu alti membri ai familiei regale, insa William si Kate, care sufera si ea de un cancer au fost absenti, departe de atentia presei. Charles,…

- Regele Charles al III-lea, care a fost și el, la randul sau, dignosticat cu o forma de cancer, a spus ca este mandru de curajul de care a dat dovata prințesa de Wales, relateaza revista People, citand un reprezentant al familiei regale britanice.Regele Charles a spus ca este mandru de prințesa de Wales,…

- Portretul Dianei de Wales realizat de Andy Warhol, cu un fundal albastru precum ochii regretatei printese, infatisata cu inelul sau de safir, a fost scos la licitatie, joi, la casa Phillips din Londra pentru 2,4 milioane de lire sterline (2,8 milioane de euro, 3 milioane de dolari), transmite EFE. Opera…

- Kate Middleton este bolnava, regina Camilla este "in pauza" iar regele Charles are cancer. Așa arata o monarhie invizibila: familia regala britanica dispare in fața ochilor supușilor sai și daca este adevarat, așa cum spunea Elisabeta despre Coroana, ca ''trebuie vazuta pentru a fi crezuta'', ne…

Intr-o declarație, Palatul Buckingham anunța faptul ca, Thomas Kingston, soțul lui Lady Gabrielle Kingston, a murit la varsta de 45 de ani.