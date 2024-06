Stiri pe aceeasi tema

- Doi adulti si un copil de doar 8 luni au fost salvati, fiind in pericol de inec, dupa ce au amas izolati pe o insul a raului Strei, in urma deversarii unui lac de acumulare al unui baraj din amonte.

- Au aparut noi imagini dramatice cu incercarile salvatorilor de a ajunge la tinerii romani luați de ape in Italia. Unul dintre trecatorii care se aflau pe podul din apropiere a filmat momentul in care un pompier s-a aruncat in raul involburat, in incercarea disperata de a ajunge la ei. La o saptamana…

- Noi informații ies la iveala in cazul celor trei romani luați de ape, in Italia. Procurorii italieni incearca sa afle daca incidentul tulburator ar fi putut fi evitat, relateaza Coriere della Sera.

- Potrivit martorilor consultați de presa locala, se contureaza tot mai clar ideea ca tinerii incercau sa faca poze in zona paraului Natisone, in localitatea Premariacco, provincia Udine. Ceea ce n-au știu a fost ca și-au ales momentul cel mai nepotrivit, fix dupa ce s-a emis un cod galben de inundatii."Confirm…

- Inundațiile puternice din Italia au facut mai multe victime. Printre persoanele disparute sub apa s-ar numara și romani. Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca s-a autosesizat in urma informațiilor privind dispariția a trei persoane, doua fete și un baiat, posibil cetațeni romani, in apele fluviului…

- Tragedie in Italia in timpul inundatiilor. Trei tineri, cel mai probabil romani, au fost surprinsi de apele furioase in mijlocul unui rau in regiunea Udine. Doua fete si un baiat, cu varste intre 17 si 25 de ani, au fost dati disparuti. ???? Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa…

- Au aparut detalii halucinante despre incendiul din Italia. Ștefania, romanca care a murit, a incercat sa ii salveze pe cei trei copii ai ei in momentul inncare a vpzut ca sunt in pericol. Iata ce a facut, duppa ce flacarile i-au curprins apartamentul. Din nefericire, cei patru au murit.

- Tragedia a lovit o familie de romani stabilita in nordul Italiei, intr-o noapte aparent liniștita, dar care s-a transformat in coșmar. O mama și cei trei copii ai sai au fost rapuși de flacarile unui incendiu devastator, care le-a cuprins locuința din Bologna.