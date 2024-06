Duminica s-a stins din viața Lazar Vlasceanu, la varsta de 78 de ani, cel mai mare sociolog al educației din Romania. Intelectual de anvergura, cu doctoratul obținut la London University, Institute of Education, in 1976, autor a numeroase volume și cercetari in domeniul educației și cel care a realizat selectia textelor si studiul introductiv la „Basil Bernstein, Studii de sociologia educatiei”, Lazar Vlasceanu s-a stins din viața „dupa o suferința pe care a indurat-o cu demnitate și cu voința lui de campion de a invinge boala”, anunța fostul ministru al Culturii Ionuț Vulpescu, potrivit G4Media.ro.