Rețeaua de apă-canal din municipiu și localitățile componente va fi extinsă pe bani din PNRR! Ce străzi sunt vizate Printr-un proiect finanțat prin PNRR, in valoare de 13,6 milioane lei, Primaria Bistrița va realiza modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apa și canalizare in municipiu, inclusiv localitațile componente. Este vorba despre circa 6,7 km de rețele de apa și peste 5,1 km de rețele de canalizare. „Necesitatea punerii la dispoziția cetațenilor a unei infrastructuri edilitare de apa și canal deriva din infrastructura insuficienta existenta la nivel local. Aceasta investiție este susținuta și se regasește in Strategia de dezvoltare locala a Municipiului. Infrastructura Moderna, care… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

