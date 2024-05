Accident grav lângă Timișoara – mașină răsturnată și o fetiță la spital Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus o autoutilitara pe Calea Șagului dinspre Șag spre Timișoara, iar la un moment dat a efectuat viraj la stanga neacordand prioritate de trecere unui autovehicul care venea din sensul opus de mers, condus de o femeie, in varsta de 34 de ani, care pentru a evita impactul s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma incidentului, o fetița de 7 ani a fost ranita și transportata la spital. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

