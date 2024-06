Stiri pe aceeasi tema

- Nunta secreta in showbiz-ul autohton! Andreea Ilie, fosta iubita a lui Bobby Paunescu, s-a casatorit cu iubitul ei, Virginio Dell Uomo. Evenimentul a avut loc in urma cu cateva zile la Brașov, acolo unde cuplul locuiește. Conform Cancan.ro, in toamna acestui an, cei doi se vor casatori religios, dar…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat și-au spus “adio” dupa o relație frumoasa de trei ani. Tot ce e frumos are și un sfarșit. Cu toate acestea, desparțirea a șocat fanii cuplului. Relația lor a intampinat dificultați și tensiuni care au dus la decizia de a merge pe drumuri separate. In lumina acestor…

- Daca in urma cu o luna de zile vorbeam despre o posibila relație intre Iasmina Halas și barbatul cu care era in tatonari, acum totul e deja de domeniul trecutului. Blondina ne-a marturisit ca nu s-a ajuns la nicio relație și ca ea a fost cea care a decis sa puna punct discuțiilor și ieșirilor cu barbatul.…

- Theo Rose a facut lumina! Artista a vorbit pentru prima data despre inceputul relației cu Anghel Damian. Fanii au fost foarte curioși sa afle totul, iar ea a a dat acum explicații despre acest aspect important din viața ei! Iata cum s-au petrecut lucrurile, de fapt!

- Despartire neasteptata din showbiz-ul autohton! Aurora și Sandel Mihai traiesc o poveste de iubire de mai bine de 28 de ani, dar relația lor nu a fost ferita de probleme. Cei doi și-au spus adio, fara ca nimeni sa afle! Iata marturisirile fara perdea! Aurora și Sandel Mihai au fost desparțiți doi ani…

- Fanii celor doua vedete cred cu greu vestea separarii unui cuplu indragit din showbiz-ul de la noi din țara. Avem o noua desparțire in lumea mondena din Romania. Nimeni nu se aștepta la asta, mulți credeau ca cei doi indragostiți se pregateau de nunta. A fost confirmata o noua desparțire in lumea mondena…

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru au divorțat in mare secret. E cea mai noua desparțire din showbiz-ul romanesc. Carmen Grebenișan a confirmat separarea de partenerul ei de viața intr-un InstaStory. Cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate la scurt timp dupa ce s-au casatorit.Vedeta…

- Carmen Grebenișan a divorțat de soțul ei, Alex Militaru! Este o noua desparțire in showbiz-ul din Romania. Vedeta a confirmat separarea de partenerul ei de viața! Iata ce a postat fosta concurenta de la Asia Express pe rețelele de socializare!