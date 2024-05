Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus o autoutilitara pe Calea Șagului dinspre Șag spre Timișoara, iar la un moment dat a efectuat viraj la stanga neacordand prioritate de trecere unui autovehicul care venea din sensul opus de mers, condus de o femeie, in varsta de 34 de ani, care pentru a evita…

- ACCIDENT pe DN 75, in localitatea Valea Bistrii: Un adolescent de 18 ani ranit, dupa ce a intrat cu mașina in autoturismul care circula in fața sa ACCIDENT pe DN 75, in localitatea Valea Bistrii: Un adolescent de 18 ani ranit, dupa ce a intrat cu mașina in autoturismul care circula in fața sa Un accident…

- Accident grav duminica pe strada Martin Luther, din Timisoara, unde un motociclu condus de un adolescent a intrat in coliziune cu masina condusa de o tanara. „Un tanar in varsta de 17 ani a condus un motociclu pe strada Martin Luther dinspre strada Oituz spre strada Proclamația de la Timișoara, iar…

- Un pieton a decedat dupa ce doua masini s-au ciocnit marti seara, la Lugoj, iar unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar in urma impactului. Victima este o femeie de 53 de ani, in acest caz fiind deschis un dosar pentru ucidere din culpa. ”La data de 16.04.2024, in jurul orei 20:20, politistii…

- Un accident cu cinci mașini implicate a avut loc, miercuri dimineața, pe un bulevard extrem de circulat din Timișoara, relateaza Timiș Online . Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs dupa ce o femeie, in varsta de 31 de ani, care conducea un autoturism pe strada Samuil Micu, iar la intersecția…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…

- Polițiștii au fost solicitat sa intervina marți seara, in jurul orei 19:40, la un scandal izbucnit pe strada Bujorilor din Timișoara. „Polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Bujorilor din Timișoara, a avut loc un conflict spontan intre doi barbați, in urma…