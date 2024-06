Vacanța de vara se apropie rapid, iar hotelurile all inclusive de pe litoral deja atrag clienți. In plus, rezervarile pentru acest sezon au crescut cu 25% fața de anul trecut. Romanii le aleg pentru proximitatea fața de casa, pentru ca se vorbește limba lor și pentru mancarea gustoasa. Totuși, trebuie avut grija, deoarece un sejur all inclusive poate adauga cel puțin un kilogram in plus, conform cercetatorilor. Turiștii spun ca mancarea de pe litoralul romanesc e mai buna la noi. In regimul all inclusive, farfuriile pot fi umplute de cate ori doresc. Totuși, cercetatorii din țara au constatat,…