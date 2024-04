Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie, in vestul țarii. O fetita de patru ani, lasata nesupravegheata, a sarit in fata unei masini, fiind grav ranita. Copila a fost dusa de urgenta la spitalul din Oraștie, acolo unde s-a petrecut nenorocirea, apoi transferata la Spitalul de Copii din Timisoara, unde a murit. L ”La data de 25.04.2024,…

- O fetița de 4 ani lasata nesupravegheata a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. Fetița ar fi traversat o strada din Oraștie in fuga, prin loc nepermis și fara sa se asigure. IPJ Hunedoara a anunțat sambata dimineața ca, joi, o fetița de patru ani „a sarit in fața unui autoturism care circula pe…

- O fetița de 4 ani care ar fi traversat o strada din Oraștie, județul Hunedoara, prin loc nepermis, a fost lovita de o mașina. Fetița a murit ulterior la un spital din Timișoara, informeaza Mediafax.

- ”La data de 25.04.2024, o fetita de patru ani a sarit in fata unui autoturism care circula pe strada Pricazului, din Orastie, fiind ranita, dupa care a fost dusa de conducatorul auto la UPU Orastie”, a transmis IPJ Hunedoara.Potrivit politistilor, fetita de 4 ani a fost lasata nesupravegheata si…

- Accident de circulație vineri dimineața, pe strada Surorile Martir Caceu din Timișoara. O femeie in varsta de 67 de ani a ajuns la spital. „Un barbat, in varsta de 41 de ani, a condus un autoturism pe banda 2 pe strada Surorile Martir Caceu dinspre strada Arieș inspre Aleea FC Ripensia, iar la un moment…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…

- Accident mortal in Hunedoara, pe DN 7, raza comunei Vețel! O fetița in varsta de numai 10 ani și-a pierdut viața dupa ce șoferul mașinii in care minora se afla s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatorul autoturismului nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un accident teribil a avut loc, marți dimineața, in județul Olt. Un tanar in varsta de 22 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost spulberat de un sofer in varsta de 74 de ani care nu a acordat prioritate.