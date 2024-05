Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 7 ani a fost ranita dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat, din cauza unui șofer care a virat fara sa se asigure. „Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus o autoutilitara pe Calea Șagului dinspre Șag spre Timișoara, iar la un moment dat a […] Articolul O fetița a ajuns…

- Nerespectarea indicatoarelor de circulație poate avea uneori consecințe grave. Așa s-a intamplat joi seara, in sudul Timișoarei, cand un tanar șofer nu a respectat semnificația indicatorului „Oprire” și a provocat un accident soldat cu o victima.

- ACCIDENT intre Teleac și Hapria. O femeie și un minor in varsta de 5 ani au ajuns la spital, dupa ce doua autovehicule s-au lovit Un accident rutier s-a produs luni dupa-amiaza intre Teleac și Hapria. O femeie de 36 de ani și un minor in varsta de 5 ani au ajuns la spital dupa un impact intre o autoutilitara…

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 D, in localitatea Hitiaș, iar la intersecția cu DJ 572 a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 66 de ani, care se deplasa regulamentar dinspre Buziaș catre Topolovațu Mare. In urma impactului, 2 ...…

- Accidentul s-a produs miercuri dimineața, la o intersecție din Timișoara, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic, iar una dintre ele a fost proiectata in alte trei vehicule care erau in coloana, la semafor, informeaza Opinia Timișoarei.In urma impactului, o femeie in varsta de 45 de ani, conducatoarea…

