- Un tanar in varsta de 20 de ani a condus un autoturism dinspre localitatea Șag inspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat a surprins și accidentat o femeie in varsta de 56 de ani, in calitate de pieton, care se afla angajata regulamentar in traversarea drumului public. In urma impactului a rezultat…

- O femeie in varsta de 56 de ani a ajuns, vineri, la spital, in urma unui accident de circulație. Ea se afla pe trecerea de pietoni cand a fost izbita de o mașina condusa de un tanar in varsta de 20 de ani.

- O femeie a fost ranita grav chiar pe trecerea de pietoni. S-a intamplat in amiaza zilei de astazi, 26 iulie. „Un tanar in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Șag inspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat a surprins și accidentat o femeie, in varsta de 56 de ani, ...…

- Cum s-a intamplat totulUn barbat care traversa strada pe o trecere de pietoni din Timișoara a fost lovit mortal de o mașina condusa de o femeie in varsta de 47 de ani. Incidentul s-a petrecut pe strada Jean Monet, la intersecția cu strada Mureș, cand femeia nu a observat pietonul, un barbat de 63 de…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a condus o autoutilitara pe strada Iosif Nemoianu dinspre strada Coriolan Brediceanu inspre bld.Regele Carol I, iar la un moment dat a surprins accidentat o femeie in varsta de 35 de ani, in calitate de pieton. In urma testarii cu aparatul etilotest a barbatului, a rezultat…

- O femeie a ajuns aseara la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina la Motru. Din primele verificari efectuate de polițiști, a reieșit faptul ca un barbat, in varsta de 36 de ani, din Motru, in timp ce conducea un autoturism pe strada Macului din localitate, a acroșat o femeie, in varsta de 58 de ani,…

- O femeie de 65 de ani din Timișoara a scapat ca prin minune, dupa ce a fost victima unui accident rutier. Aceasta trecea strada pe culoarea roșie a semaforului, cand a fost luata pe capota de un șofer. Deși impactul a fost extrem de puternic, femeia s-a ales doar cu cateva zgarieturi.

- Graba provoaca din nou victime. De aceasta data este vorba despre un pieton, care nu a „respectat” semaforul. Un barbat in varsta de 39 de ani a condus un autoturism pe raza muncipiului Timișoara dinspre Calea Stan Vidrighin inspre Calea Șagului, iar la un moment dat ar fi surprins și acroșat o femeie…