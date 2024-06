Stiri pe aceeasi tema

- Un grup infracțional format din 10 persoane a reușit sa „spele” 2,1 milioane de euro, bani proveniți din trafic de substanțe dopante cu grad de mare risc și de substanțe psihoactive. Polițiștii clujeni au efectuat 34 de parcheziții in județele Cluj, Argeș, Ilfov și in municipiul București.

- Un caz teribil vine din Mioveni, acolo unde o fetița de numai 5 ani a cazut de la etajul doi al blocului in care locuiește cu parinții sai. Și mai șocant este faptul ca acesta este al doilea incident de acest gen, in numai 3 ani! A cazut din nou de la etajul 2! Vorbim despre o fetița de aproape cinci…

- Un experiment realizat de Horia Banescu, specialist in investiții in infrastructura și fonduri europene, a demonstrat cum legea rutiera e incalcata constant in București, fara nicio consecința pentru cei care o incalca.Intr-un articol publicat pe site-ul de analize și sinteze Contributors.ro , Banescu…

- Tatal lui Catalin Cirstoiu a fost implicat in organizarea mineriadei din iunie 1990, din Capitala, potrivit declarațiilor facute la Realitatea Plus de catre activistul civic Marian Ceaușescu. "Acest Ion Cirstoiu, care facea parte din FSN, era directorul la IRTA, inteprinderea de transporturi Argeș,…

- Numarul de locuri de munca noi postate de la inceputul anului a scazut cu aproape 10% fata de perioada similara a anului trecut, la 75.000 de joburi, aproape o treime dintre acestea venind din partea angajatorilor din retail, potrivit eJobs. Serviciile au fost al doilea cel mai activ angajator al primului…

- In top zece se afla București, Cluj sau Prahova, iar cele mai multe adeverințe au fost eliberate de medicii oncologi.In top 10 al județelor cu cele mai multe certificate de concediu medical acordate in 2023 apar, pe langa București și județele cele mai populate, precum Cluj, Iași sau Timiș, și județele…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…