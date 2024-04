Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat un pachet legislativ care prevede și eliminarea completa a centralelor termice pe gaze, petrol și pacura pana in 2040 in toate statele membre, pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul cladirilor. Pentru a intra in vigoare,…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine de pe sosele masinile mai vechi de 15 ani. Asa ca, in curand, orice reparatie a acestor autoturisme in service-uri ar putea fi interzisa. Totul ar putea incepe din 2045, daca proiectul european va trece si va deveni lege. Concret, proiectul aflat in dezbatere prevede…

- Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limiteaza la 10.000 de euro platile in numerar pe teritoriul UE, cu obiectivul de a apropia reglementarile existente in cele 27 de state membre, foarte disparate, a detecta si a limita tranzactiile…

- Comisia Europeana si Fondul European de Investitii (FEI) au anuntat, vineri, lansarea unui nou fond, de 175 de milioane de euro, pentru a sprijini inovarea in domeniul apararii si securitatii. Se preconizeaza ca Facilitatea de capitaluri proprii pentru aparare va genera investitii totale de aproximativ…