Parlamentul European interzice centralele de apartament Marți, Parlamentul European a adoptat Directiva privind schimbarile climatice, care vizeaza eliminarea treptata a centralelor termice pe baza de combustibili fosili pana in 2040. Aceasta decizie interzice subvenționarea centralelor individuale pe baza de combustibili fosili incepand din 2025 și incurajeaza adoptarea sistemelor de incalzire hibride. Directiva, adoptata cu 370 de voturi pentru, 199 impotriva și […] The post Parlamentul European interzice centralele de apartament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

