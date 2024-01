Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca Romania a primit, luna trecuta, din partea companiei Moderna noua formula a vaccinului anti-COVID. „Moderna ne-a trimis dozele pentru un avans platit in anul 2021. Nu trimisesera dozele, le-au trimis acum, in luna decembrie, 1,2 milioane de doze. Este…

- George Simion, liderul partidului AUR, a fost izgonit de protestatarii de la Constanța, dupa ce a fost huiduit și la protestele de la intrarea in Capitala, vineri seara. Un protestatar a oprit mașina in care liderul AUR era pe scaunul din dreapta șoferului, la intrarea in Constanșa. „La revedere! Nu…

- In plin scandal al dosarului deschis de procurorii DNA pentru un prejudiciu adus țarii de peste 1 miliard de euro, in dosarul achiziției de vaccinuri, ministrul actual al Sanatații, Alexandru Rafila anunța, marți, ca țara noastra a primit chiar in aceste zile o alta tranșa, de peste un milion de doze…

- UPDATE Școlile și gradinițele din 5 județe – Braila, Constanța, Calarași, Galați și Tulcea – vor fi inchise luni, anunța Ministerul Educației. Vremea este motivul pentru care școlile vor fi inchise. Elevii vor recupera cursurile pierdute in aceasta zi, iar inspectoratele școlare vor anunța cum vor fi…

- Vreme rea care a cuprins Romania in acest weekend a provocat pagube serioase pe litoral, unde se afla in vigoare un cod galben de vant puternic, dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, locuitorii din Constanța au primit trei mesaje Ro-Alert legate de fenomenele meteo extreme. Mai multe ambarcațiuni…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…