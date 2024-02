A fost stabilit un calendar al procesului dintre Pfizer si Romania, initiat pe tema vaccinurilor anti-COVID, iar in urmatoarele patru luni se vor putea depune documente. In cadrul procedurii, compania farmaceutica solicita plata pentru aproape 29 de milioane de doze de vaccin. ”In contextul in care Romania a fost notificata sa se prezinte in data […] The post Romania, in proces cu Pfizer: Compania cere plata pentru 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .