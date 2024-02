Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul de Prima Instanța francofon din Bruxelles a stabilit un calendar procedural in ceea ce priveste procesul dintre Pfizer si Romania, care va cuprinde mai multe etape pentru depunerea de documente si ulterior pentru audieri, prima depunere de inscrisuri urmand a avea loc pe 20 iunie 2024.

- Ministerul Finantelor anunta, marti seara, ca a fost stabilit un calendar al procesului dintre Pfizer si Romania, initiat pe tema vaccinurilor anti-COVID, iar in urmatoarele patru luni se vor putea depune documente. In cadrul procedurii, compania farmaceutica solicita plata pentru aproape 29 de milioane…

- A fost finalizata procedura de selecție a companiei care va reprezenta Romania in procesul cu Pfizer. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a venit cu completari și a declarat ca documentele vor ajunge la firma de avocatura in perioada urmatoare. „Guvernul…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a transmis joi, la Parlament, ca s-a finalizat procedura de selectie a companiei care sa reprezinte Romania la Bruxelles in acest proces, in legatura cu procesul intentat de Pfizer statului roman.

- Proiectul de OUG pregatit de Ministerul Finanțelor prevede ca instituția poate reprezenta Romania in dosarul deschis in Belgia de catre furnizorul de vaccinuri anticovid Pfizer, potrivit Realitatea Plus. In schimb, avand in vedere complexitatea dosarului, pana la 10 angajați ai MF vor beneficia de majorarea…

- Guvernul va imputernici joi, printr un memorandum, Ministerul Finantelor in vederea contractarii de asistenta juridica pentru reprezentarea Romaniei in procesul pe care compania Pfizer l a intentat statului roman. Guvernul va imputernici joi, printr un memorandum, Ministerul Finantelor in vederea contractarii…

- Deputatul AUR Dan Tanasa a afirmat, vineri, dupa ce Romania a fost acționata in instanța de compania farmaceutica Pfizer pentru neplata a 28 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, ca persoanele responsabile trebuie sa plateasca. „Romania a fost acționata in judecata de compania farmaceutica Pfizer.…

- Romania se afla implicata intr-o batalie juridica cu gigantul farmaceutic Pfizer din cauza achiziționarii a 28 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Procesul, care ar putea costa țara cel puțin o jumatate de miliard de euro, provine dintr-un contract semnat in perioada de varf a pandemiei, informeaza…