Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020…

- Douazeci si doua de persoane au fost arestate si au fost confiscate masini de lux si vile in cadrul unei anchete europene privind o frauda de aproximativ 600 de milioane de euro afectand planul national de redresare si rezilienta al Italiei, au anuntat joi Parchetul European (Biroul Procurorului Public…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Birourile Parchetului European din Timisoara si Bucuresti au facut luni perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile de la…