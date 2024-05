Laura Codruța Kovesi se ceartă cu procurorii belgieni pe dosarul vaccinurilor Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a ajuns la instanța cu o solicitare prin care cere procurorilor belginei ca EPPO sa deruleze ancheta achiziției de vaccinuri la nivelul UE. Procedura penala din Belgia este ca toate presupusele infracțiuni comise pe teritoriul sau sa fie investigate de Parchetul național. EPPO a anunțat intr-un comunicat ca […] The post Laura Codruța Kovesi se cearta cu procurorii belgieni pe dosarul vaccinurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020…

- Cinci tineri urmeaza sa compara marti in fata justitiei belgiene in cadrul unei anchete pentru „asasinat”, banuiti ca au aruncat de pe un pod un capac de canal care a ucis un camionagiu roman, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe autostrada E42, intre Liege si Namur.…

- Procurorii europeni – care investigheaza acuzațiile legate de negocierile privind achiziția de vaccinuri anti-Covid dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer – amenința Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, relateaza Politico. Pe 9 aprilie, Laura Codruța Kovesi, care conduce…

- Ioana Ancuța Popoviciu, judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai, ar fi recunoscut ca are probleme medicale, de natura psihiatrica. In urma cu mai mulți ani, magistratul a facut obiectul mai multor sesizari catre Inspecția Judiciara, fiind acuzata atat de atitudini nepotrivite…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…

- Vladimir Putin a facut o noua declarație șoc miercuri, cand a susținut ca Belgia iși datoreaza existența Rusiei, iar publicația Politico noteaza ironic ca pseudo-istoricul rus Putin a predat ”o noua lecție de istorie”. Vladimir Putin a susținut ca Belgia „a aparut pentru prima data pe harta lumii ca…

- Parchetul European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, a deschis in 2023 in Romania 215 dosare legate de fraudarea fondurilor europene, cu prejudiciu total estimat la 1,87 miliarde euro, potrivit raportului oficial. 29 de persoane au fost deja inculpate in Romania in dosarele realizate…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca va propune in urmatoarele saptamani promovarea achizitiilor militare comune, in cadrul primei strategii industriale comunitare de aparare, similare cu cele realizate pentru cumpararea de vaccinuri anticoronavirus sau de gaze…