- Parchetul European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, a deschis in 2023 in Romania 215 dosare legate de fraudarea fondurilor europene, cu prejudiciu total estimat la 1,87 miliarde euro, potrivit raportului oficial. In total, EPPO are 260 de investigații active in Romania, cu un prejudiciu…

- Nivelul de detectare a fraudelor este foarte scazut in Romania. „Este ciudat ca deschidem o investigație in Italia sau in Germania și vedem ca se intampla ceva in Romania. Bineințeles ca noi imediat anunțam colegii din Romania, dar ma intreb cum de autoritațile din Romania nu vad ca se intampla ceva…

- Turiștii straini au grija sa nu rateze castelele din Romania atunci cand ne viziteaza. Fiecare dintre ele spune o poveste de istorie și cultura, adevarate minuni arhitecturale care continua sa ne captiveze cu farmecul lor unic, care ne poarta in alte vremuri. Castelul Peleș – Vechea reședința de vara…

- DIICOT anunta ca face cercetari in rem pentru acces ilegal la un sistem, perturbarea functionarii sistemelor informatice si operatiuni ilegale cu programe sau dispozitive informatice in cazul atacului cibernettic care a afectat luni activitatea mai multor spitale din București si din tara. Hackerii…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza realizata de POLITICO, pe baza datelor culese inegal, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca…

- Romania’s Defence Ministry has submitted a request to parliament to purchase 200 PAC-2 GEM-T missiles for the country’s Patriot system to stay prepared amid the current security crisis in the region, according to Euractiv. Forwarded to the Defence Committees on Monday after submission to the Joint…

- Romania’s economy grew by 2.9% year on year in the third quarter of 2023, slowing down from a 4.1% expansion in the same period last year, the statistical board said on Thursday, quoting seasonally-adjusted data, according to See News. On an unadjusted basis, Romania’s gross domestic product (GDP) grew…

- Romanilor li se strange cureaua in anul ce va urma. Deși s-au batut cu pumnii in piept ca Romania nu va fi afectata de recesiune, se pare ca proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului arata cu totul altceva: fara angajari la stat, fara remunerație pentru munca suplimentara, doar timp liber drept…