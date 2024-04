VIDEO. O fetiţă a fost adusă pe lume din pântecele mamei ucise O fetița a venit pe lume intr-un mod miraculos, dupa ce a fost salvata din pantecul mamei sale ucise de o bomba israeliana. Sabreen al-Sakani, o femeie insarcinata in șapte luni și jumatate, a murit inainte sa iși stranga copilul in brațe, in urma unui atac lansat de catre Israel asupra Fașiei Gaza, potrivit dailymail. […] The post VIDEO. O fetita a fost adusa pe lume din pantecele mamei ucise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

