Tragedie în Călărași. O fetiță și bunica ei au murit după ce au mâncat pește de Florii Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator, prin urmare au […] The post Tragedie in Calarași. O fetița și bunica ei au murit dupa ce au mancat pește de Florii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O fetița de 4 ani și bunica ei au murit in Calarași, dupa o masa in familie. Ambele au avut simptome de toxiinfecție alimentara, insa este posibil ca bunica sa fi murit de durere dupa pierderea copilei.

- O fetita de patru ani din judetul Calarasi a murit luni in dupa ce ar fi consumat peste. La scurt timp, a murit si bunica ei. „In cursul zilei de 29.04.2024 s-a inregistrat un eveniment tragic in judetul Calarasi, decedand in aceeasi zi, in cursul diminetii, o fetita de 4 ani si in jurul pranzului…

- O fetița de 4 ani și bunica ei au murit, luni, a doua zi dupa Florii, dupa ce ar fi mancat macrou congelat cumparat de la magazinul din sat, intr-o localitate din Calarași. Asta susține familia, in vreme ce autoritațile sanitare, dar și Poliția, au deschis anchete, scrie Digi 24.Luni de dimineața, in…

