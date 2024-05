Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost arestat joi, de procurorii DIICOT, pentru 30 de zile. Directia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism il reținuse pentru tradare, iar Curtea de Apel București a dispus arestul preventiv. Tanarul ar fi transmis secrete militare rușilor. Suspectul din arest…

- Un baiat de 16 ani a fost arestat pentru ca și-a impușcat mortal parinții adoptivi și sora. Dupa o cearta, aceștia au decis sa ii confiște telefonul și calculatorul ca pedeapsa. Un baiat de 16 ani a fost arestat pentru ca și-a ucis parinții adoptivi și sora in Sao Paulo, Brazilia. El a marturisit apoi…

- Apar noi detalii dupa atacul care a avut loc marți, in Londra, unde un barbat a atacat mai multe persoane cu o sabie. Un baiat de 14 ani a fost ucis, iar alte patru persoane au fost ranite, printre care și doi ofițeri de poliție. Barbatul, in varsta de 36 de ani, a ieșit pe […] The post Video. Momentul…

- Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunțat vineri arestarea a doua persoane suspectate ca s-au dat drept mecanici pentru a se deplasa in nord-estul țarii, a identifica poziții militare și a le transmite Rusiei pentru a le bombarda. Serviciile rusești le-ar fi dat instrucțiuni acestor persoane…

- Un scenariu de invazie a armatei rusești in Romania arata ca Putin ar ajunge in cel mult 24 de ore la București, conform jurnaliștilor de la Il Messagero. Țara noastra are puncte vulnerabile in deplasarea unor trupe NATO și un punct slab la Focșani, care ar permite ca soldaaii ruși sa inainteze atat…

- Un incident grav a avut loc luni, in jurul orei 12:00, cand un camion al armatei germane (Bundeswehr) și un camion condus de un cetațean roman s-au ciocnit violent. Camionul condus de șoferul roman, in varsta de 53 de ani, a lovit din spate camionul Bundeswehr. In urma coliziunii, doi militari aflați…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa intre in competitie pentru functia de secretar general al NATO. Tot astazi, Iohannis a anunțat ca nu intentioneaza sa isi scurteze mandatul de sef al statului. ”am decis sa intru in competitie pentru functia de Secretar General al NATO. Imi asum aceasta…

- Tanarul drogat care si-a ucis mama a fost arestat. Moartea femeii din Drobeta Turnu Severin ar fi fost una extrem de violenta, asta spun politistii. Dupa ce a fost retinut de procurori, barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Este decizia luata de magistrati. Intre timp, legistii au incheiat necropsia…