- Un cetatean roman a fost arestat preventiv, el fiind acuzat de catre procurorii DIICOT de infractiunea de tradare. DIICOT a anunțat, vineri, prin intermediul unui comunicat, ca in data de 23 mai procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura…

- Update Romanul acuzat de tradare ar fi Dorin Alexandru Piscan, candidat ca independent la Primaria municipiului Ploiești. Stirea initiala Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea unui cetațean roman, cercetat…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea unui inculpat (cetațean roman), cercetat pentru savarșirea infracțiunii de tradare. Din probatoriul administrat in cauza a reieșit ca incepand cu anul 2022 acesta a procedat…

- Un adolescent de 14 ani din judetul Hunedoara a fost arestat preventiv dupa ce a violat o fata de 13 ani, filmand-o cu telefonul mobil si laratand imaginiel si altor persoane. El avea fotografii cu inca o fata, in ipostaze explicite, potrivit News.ro. Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, in aceasta saptamana, contestatia impotriva dispozitiei de valorificare anticipata emisa de Tribunalul Bucuresti privind bunuri mobile sechestrate in valoare totala de 805.198,00 euro. Tribunalul Bucuresti - Sectia Penala a admis, in octombrie 2023, solicitarea Directiei…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in legatura cu un videoclip de tip deepfake si un articol de tip fake news. „Recent, in spatiul public au aparut doua materiale de dezinformare implicand utilizarea…

- Un polițist a fost lovit cu mașina de traficanții de droguri. S-a intamplat la Covasna dupa ce ofițerii antidrog incercau sa ii prinda pe dealeri in timp vindeau stupefiantele. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna au…