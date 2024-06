Stiri pe aceeasi tema

- MEP Iuliu Winkler (Hungarian Democratic Union of Romania - UDMR, European People's Party - EPP), said on Wednesday in Deva, that there is a need to continue the digitisation process in Romania, including the way votes are processed, as this process is slow and generates unpleasant situations.

- In prezența vicepremierului roman Marian Neacșu, a avut loc ceremonia de sosire a primei turbine pe gaz la Centrala Mintia – unul dintre cele mai mari proiecte energetice din Europa implementat de Grupul elen AVAX la Deva, Romania.

- Securitate energetica Securitatea energetica reprezinta o problema europeana, care a aparut in contextul razboiului din Ucraina. Pe de alta parte, sectorul energetic este modelat și de ambițiile interne ale UE, de scadere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Una dintre soluții vine de la Marea Neagra,…

- Europa a ramas puternic dependenta de importurile de energie și doar a inlocuit Rusia cu alte țari, se arata intr-o analiza a Asociației Energia Inteligenta. Efectele s-au vazut deja la inceputul acestei saptamani, cand prețul gazelor a atins cel mai mare nivel din acest an, dupa ce o fisura la o conducta…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 15.23 a avut loc un cutremur in județul Gorj, cu magnitudinea 2,3. Acesta s-a produs la adancimea de 13,3 kilometri și in apropierea orașelorTargu Jiu (18 km), Drobeta-Turnu Severin (65 km), Hunedoara (69 km), Deva…

- Aceasta descoperire a fost dezvaluita de catre unul dintre vizitatori, care a subliniat faptul ca, pe langa priveliștea superba și experiența in general placuta, prezența viperelor a reprezentat o surpriza neașteptata. „Priveliștea superba, cinci stele. Urcat cu mașina, cinci stele. Cetatea inchisa,…

- Romania este singura țara din Europa unde exista situație de saracie energetica extrema. Peste 5.400 de imobile nu sunt racordate la rețeaua de electricitate. In ele locuiesc 11.600 de oameni, din care 4.500 sunt copii, arata datele centralizate in ultimele luni de Asociația Energia Inteligenta. Pentru…

- Reteaua energetica ucraineana primeste asistenta in regim de urgenta din Polonia, Romania si Slovacia, dupa ce un val de atacuri aeriene au lasat fara curent peste un milion de persoane.