- Dacian Ciolos, europarlamentar al Partidului REPER, a depus luni dimineata un denunt la Parchetul General impotriva lui Marcel Ciolacu, in cazul Rosia Montana. Dacian Ciolos a transmis ca a depus denuntul pentru ”raul pe care l-a facut cu buna stiinta sau din prostie in cazul Rosia Montana”. ”Nu pot…

- Actorul roman Sebastian Stan a fost premiat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun rol principal la cea de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Portretul remarcabil al lui Stan in filmul „A Different Man”, in regia lui Aaron Schimberg, i-a asigurat aceasta prestigioasa distincție…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus…

- Aleșii locali vor fi rasplatiți cu mese copioase pentru efortul depus in ședințele ordinare care dureaza mai bine de 10 ore, potrivit Biz Brașov. Astfel, la fiecare ședința ordinara de la final de luna, aleșilor le este pusa la dispoziție și o masa. Contractul cu firma de catering a fost valabil pana…

- Un roman controlat de polițiști intr-o parcare de pe marginea autostrazii, in Germania, a ramas fara 33.000 de euro, bani pentru care nu a avut justificare și pe care-i ascunsese intr-o paine, scrie Bild. In timpul unui control la zona de odihna Irschenberg, de pe A8, din Bavaria Superioara, poliția…

- Familia unui soldat roman decedat in misiune pe fronturile de razboi va primi cel puțin 80.000 de euro din partea statului, in timp ce un militar și familia sa vor primi intre 40.000 și 60.000 de euro daca va fi ranit. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a lansat o licitație pentru servicii de asigurari…

- Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce și-a luat concediu pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat disparut…

