- Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce și-a luat concediu pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat disparut…

- Un politist din judetul Covasna este cercetat dupa ce a intrat intr-o curte si a tras cu o arma de vanatoare, pe care o detine legal, in directia unei persoane. El a spart un geam de la acea locuinta, dar cele doua persoane aflate in casa au reusit sa fuga. Reprezentantii IPJ Covasna afirma ca […] The…

- Un taximatrist a fost jefuit de un client in Centrul Vechi al Capitalei. Atacatorul, un tanar in varsta de 20 de ani, a fugit cu un portofel in care erau 5.000 de lei. A fost prins și reținut pentru 24 de ore. Totul s-a intamplat dupa ce șoferul a oprit intr-o intersecție pentru ca tanarul […] The post…

- Caz socant la Satu Mare, acolo unde un politist local a fost retinut pentru ca si-ar fi abuzat fiica vitrega in varsta de doar 11 ani. Totul s-a aflat dupa ce copila i-a povestit mamei chinurile prin care ar fi trecut timp de cativa ani. Barbatul in varsta de 48 de ani i-ar fi facut […] The post Polițist…

- Vizita lui Ciolacu in SUA: lecții de democrație cu iz de patiserie. Americanii de la protocol au știut exact ce sa-i ofere premierului roman Marcel Ciolacu la masa. Pateuri, ca doar toata lumea a aflat de afacerea cu merdenele de la Buzau, cu care șeful PSD și-a inceput cariera. Jurnalistul Cristian…

- Un politist in varsta de 22 de ani a fost gasit impuscat, joi seara, intr-o comuna din judetul Constanta. IPJ Constanta a fost sesizat, joi seara, in jurul orei 20.30, cu privire la faptul ca in comuna Cumpana a fost gasita o persoana decedata, care prezenta o plaga impuscata la nivelul capului. “In…

- In 2022, un roman din cinci a fost afectat de saracie, iar o categorie vulnerabila era cea a tinerilor sub 24 de ani. Anul trecut, 21,2% din populația rezidenta traia intr-o gospodarie ale carei venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent,…