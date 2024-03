VIDEO. Incendiu violent în sudul Capitalei: Arde Delta Văcăreşti Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, in Delta Vacaresti, fiind vorba de mai multe focare care afecteaza o suprafața de mii de metri. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacaresti. Exista pericol de propagare”, au transmis reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. La acest incendiu au fost alertate 11 autospeciale de stingere. Potrivit pompierlor, suprafata afectata […] The post VIDEO. Incendiu violent in sudul Capitalei: Arde Delta Vacaresti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

