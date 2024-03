Un incident grav a avut loc luni, in jurul orei 12:00, cand un camion al armatei germane (Bundeswehr) și un camion condus de un cetațean roman s-au ciocnit violent. Camionul condus de șoferul roman, in varsta de 53 de ani, a lovit din spate camionul Bundeswehr. In urma coliziunii, doi militari aflați in camionul Bundeswehr, […] The post Un șofer roman a intrat intr-un camion plin cu muniție al armatei germane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .