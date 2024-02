Un ofiţer de la Anticorupţie Neamț a condus de mai multe ori cu permisul suspendat. Femeia, reţinută de poliţişti Un ofiter din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt a fost retinut de politisti pentru 24 ore dupa ce ar fi condus de mai multe ori un autoturism, desi avea permisul suspendat, transmite Agerpres. Potrivit IPJ Neamt, prima fapta ar fi avut loc pe data de 27 decembrie 2023, in Piatra-Neamt. „In urma cercetarilor efectuate de […] The post Un ofiter de la Anticoruptie Neamț a condus de mai multe ori cu permisul suspendat. Femeia, retinuta de politisti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O polițista de la Direcția Anticorupție a fost reținuta, luni, dupa ce a fost prinsa de mai multe ori, in ultimele doua luni, conducand cu permisul suspendat, transmite Agerpres. Prima fapta ar fi avut loc pe data de 27 decembrie 2023, in Piatra Neamț. „In urma cercetarilor efectuate de politisti a…

- O femeie ofiter din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt a fost retinuta de politisti pentru 24 ore dupa ce ar fi condus de mai multe ori un autoturism, desi avea permisul suspendat. Potrivit IPJ Neamt, prima fapta ar fi avut loc pe data de 27 decembrie 2023, in Piatra-Neamt. „In urma cercetarilor…

- O femeie ofiter din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt a fost retinuta de politisti pentru 24 ore dupa ce ar fi condus de mai multe ori un autoturism, desi avea permisul suspendat. Potrivit IPJ Neamt, prima fapta ar fi avut loc pe data de 27 decembrie 2023, in Piatra-Neamt. „In urma cercetarilor…

- Femeie acuzata ca și-a ucis fiica in varsta de 9 ani, pe care a lovit-o in mod repetat cu diverse obiecte, dar a și ars-o cu un aprinzator de aragaz, provocandu-i arsuri pe tot corpul, a fost reținuta joi. Femeia a fost reținuta dupa zece ore de audieri, ea spunandu-le procurorilor ca a comis fapta…

- Sofer prins la volan drogat si beat - Avea permisul suspendat si instalase ilegal stroboscoape pe masinaUn barbat in varsta de 35 ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins conducand in Piatra-Neamt un autoturism desi se afla sub influenta drogurilor si a bauturilor alcoolice si avea permisul…

- Un brașovean a incalcat legea fara numar: a condus fara carnet, beat si drogat, si cu viteza peste limita permisa, scrie Brașov.net. Mai mult, a prezentat actele altei persoane si avea la el zeci de pliculete in care se pare ca ar fi droguri. Barbatul s-a ales cu dosar penal, potrivit Brașov.net. Polițiștii…

- Ministerul Afacerilor Interne se pare ca are grave probleme cu personalul, in ultima perioada. Imaginea sa este știrbita, aproape zilnic, de proprii angajați. Poliția Capitalei a ieșit cu un comunicat de presa prin care ne informeaza ca 2 polițiști au fost saltați joi de DIICOT, in urma unor percheziții…

- Ministrul de interne Catalin Predoiu a reorganizat Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, așa cum a anunțat imediat dupa producerea tragediei de la 2 Mai, cand drogatul Vlad Pascu a fost lasat de polițști sa plece, deși fusese prins cu o țigara cu canabis, iniante de a comite accidentul. IPJ…