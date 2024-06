Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca sudul Romaniei va inregistra temperaturi medii mai ridicate decat cele normale in urmatoarele patru saptamani, transformand aceasta regiune intr-un veritabil „iad” termic. Potrivit prognozei, pana la mijlocul lunii iulie, caldura va fi persistenta și intensa, insoțita de precipitații deficitare in multe zone ale țarii. Saptamana 17-24 iunie: Temperaturile […] The post Meteorologii dau alerta: Sudul Romaniei se confrunta cu temperaturi extreme in urmatoarele patru saptamani appeared first on Puterea.ro .