Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 21 de ani a fost oprit pentru control pe DJ 712A in localitatea damboviteana Burduca si a fost depistat pozitiv la drugtest, informeaza, duminica, IPJ Dambovita."Politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti si cei de la Sectia nr. 9 Politie Rurala Matasaru au oprit pentru control,…

- Politistii de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au fost sesizati, prin sistem 112, duminica la ora 19:30, cu privire la faptul ca o persoana ar fi cazut in raul Dambovita. O femeie in varsta de 66 de ani a fost scoasa din apa, iar un…

- O carabina, o maceta, droguri si permise de conducere false au fost descoperite in urma unor perchezitii efectuate de politisti la locuinta unui tanar din municipiul Dorohoi, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit news.ro. Potrivit…

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte in propria casa de catre postasul din sat, in ziua in care a mers sa le duca pensiile, informeaza Agerpres. Doua femei, de 82, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite moarte, vineri, in casa lor din comuna vasluiana Stefan cel Mare. Trupurile…

- Doua femei cu varste de 82 de ani, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite decedate, vineri, intr-o locuinta din comuna Stefan cel Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit sursei citate, cel care a facut descoperirea a fost postasul din sat care a mers de…

- Cele doua persoane gasite fara suflare in locuința lor din Campenița, județul Mureș, au murit de frig și prin expunere ușoara la monoxid de carbon, au stabilit polițiștii dupa primele cercetari, potrivit mediafax.Polițiștii mureșeni au stabilit ca cele doua persoane gasite moarte intr-o locuința…

- O femeie și un barbat au fost gasite decedate, vineri, intr-o locuința din Campenița, județul Mureș. Poliția a declanșat o ancheta.Potrivit Poliției Mureș, cele doua persoane au fost depistate vineri, in jurul orei 11.30, potrivit mediafax. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul…

- O femeie si cele doua fiice ale sale, cu varste de 6 si 13 ani, au fost gasite moarte in casa, intoxicate cu monoxid de carbon de la o soba. Ele au fost gasite de un vecin, care a sunat la 112. Echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Dambovita si pompierii de la Detasamentul Gaesti au intervenit…