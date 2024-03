Poliția intră în era virtuală. Simulatoare de 1 milion de euro pentru intervenții speciale Polițiștii trec in era virtuala, unde antrenamentele se fac pe simulatoare. Poliția Romana se doteaza echipamente speciale de simulare a intervențiilor și tragerilor. Poliția Romana vrea sa cumpere “simulatoare profesionale” pe care da 5.672.268 de lei-peste 1 milion de euro. Este vorba despre un simulator tactic profesional pentru desfașurarea pregatirii in domeniul intervenției polițienești și […] The post Poliția intra in era virtuala. Simulatoare de 1 milion de euro pentru intervenții speciale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

