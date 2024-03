Polițiști de ordine publica sunt nemulțumiți de un ordin al șefului Poliției Capitalei privind planificarea serviciilor in schimburi. Conform unui anunț al Sindicatului Europol, vineri dimineața, mai mulți agenți de ordine publica au venit sa protesteze in fața Poliției Capitalei. Oamenii sunt nemulțumiți de o dispoziție data de conducerea instituției privind dreptul la repaus saptamanal. […] The post Revolta la Poliția Capitalei. Polițiștii, nemulțumiți de schimbarea, „pe ascuns”, a programului de lucru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…