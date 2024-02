Oamenii înlocuiți cu chelneri roboți, într-un mall din România. Ei duc comenzile la masă și preiau farfuriile murdare La un restaurant din Iulius Mall Cluj-Napoca au aparut roboții, care duc comenzile la masa și preiau farfuriile murdare, potrivit Stiri de Cluj. Acesta va fi trendul la restaurante, pentru ca este tot mai greu sa gasești angajați in Cluj-Napoca. In multe localuri de fast-food au fost angajați oameni din Nepal, dar la restaurante este […] The post Oamenii inlocuiți cu chelneri roboți, intr-un mall din Romania. Ei duc comenzile la masa și preiau farfuriile murdare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul antrenorului de la Clubul Sportiv Dinamo care a violat o fetița de 7 se muta in on –line, pe pagina sa de socializare. Foarte mulți internauți, șocați de cele intamplate, i-au comentat pe pagina sa de socializare. Oamenii il linșeaza efectiv. Acestea sunt cateva dintre comentariile internauților:…

- Serviciul de securitate al Georgiei a anunțat, luni, ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili cu destinatia Voronej, oras rusesc, care plecase din portul ucrainean Odesa si ar fi traversat inclusiv teritoriul Romaniei, ascunsa sub paravanul unui transport de baterii. Agentia de securitate…

- Ukrainian grain has successfully transited through Romania since the country introduced export licences under its grain export plan to help protect farmers last autumn, Adrian Pintea, state secretary in the Agriculture Ministry, said on Thursday, according to Euractiv. After being hit by the mass imports…

- Acuzați de viol, trafic de persoane in forma continuata și de utilizarea violenței pentru a-și exploata victimele, frații Andrew și Tristan Tate au parte in Romania de o justiție complet ermetica, la secret, care ii protejeaza de ochii publicului. Magistrații romani, fie ca este vorba despre tribunal,…

- Camelia Toldea, nascuta in Romania, si-a facut valizele si este pregatita pentru o evacuare rapida dintr-o cladire abandonata in care locuieste impreuna cu alte zeci de romi. Se teme ca locuinta, ocupata ilegal, va fi urmatoarea dintr-o serie de evacuari la care autoritatile procedeaza in apropierea…

- Romania cumpara 200 de rachete pentru sistemul Patriot, in valoare de peste un miliard de euro, anunța MApN, potrivit unei solicitari trimise Parlamentului. „In contextul crizei de securitate din regiune, pentru operationalizarea si consolidarea capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol aferenta…

- Catalin Cherecheș a refuzat sa-și dea acordul pentru extradarea simplificata, astfel ca procedura ar putea dura cateva luni, a declarat avocatul sau din Romania, Razvan Doseanu. Aparatorul primarului mai susține ca Cherecheș NU s-a opus reținerii cand a fost imobilizat de polițiștii germani. Razvan…

- Pensionarii care iau pensia din Romania dar care au domiciliul in strainatate trebuie sa trmita, pana la sfarșitul anului, un document important, in caz contrar, nu iși vor mai primi pensia. Certificatul de viața se numește documentul solicitat de ministerul Muncii, care atenționeaza ca beneficiarii…