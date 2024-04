Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani a fost transportata la spital, luni, dupa ce a cazut pe fereastra, de la etajul intai al blocului in care locuieste, in Sectorul 1 al Capitalei. Copila s-ar fi urcat pe pervaz in joaca. Potrivit Politiei Capitalei, politistii de la Sectia 1 au fost sesizati, luni dimineata, despre…

- Doi copii au fost gasiti morti intr-o casa dintr-o comuna din Dolj, luni dimineata. Cel mai probabil ei s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj au anuntat ca o persoana a sunat luni dimineata, la 112 si a anuntat ca intr-o casa din comuna Desa…

- Emily Chesterton avea doar 30 de ani cand a suferit un stop cardiac dupa ce, anterior, a mers la medic de doua ori și s-a plans de dureri la nivelul gambelor și dificultați de respirație. Cadrul medical i-a spus ca sufera de anxietate. Emily Chesterton, 30, dies of blood clot, her actress Mother tells…

- Doua fetite, mama si bunica lor au fost internate la Spitalul Judetean Satu Mare dupa ce s-au intoxicat, spalandu-se cu solutie pentru deparazitarea oilor, informeaza, luni, unitatea medicala, trasmite Agerpres. „Dintre cele patru persoane din aceeasi familie, internate sambata pe sectia Terapie Intensiva…

- Un elicopter turistic, cu sase oameni la bord, s-a zdrobit de o cladire din capitala Columbiei. Pasagerii care mergeau la un restaurant de lux s-au apucat sa isi sune rudele, ca sa isi ia ramas bun. Finalul a depasit, insa, orice scenariu de thriller de la Hollywood. A helicopter carrying tourists has…

- Tragedie in televiziune dupa ce un cunoscut prezentator a fost ucis și indesat intr-o geana de surf. Aceeași soarta a avut-o și iubitul sau, arata polițiștii care investigheaza cazul. Jesse Baird (26 de ani), un cunoscut prezentator tv, a fost gasit fara suflare de poliția australiana. Ancheta declanșata…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…

- Familia unui soldat roman decedat in misiune pe fronturile de razboi va primi cel puțin 80.000 de euro din partea statului, in timp ce un militar și familia sa vor primi intre 40.000 și 60.000 de euro daca va fi ranit. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a lansat o licitație pentru servicii de asigurari…