Imagini cutremuratoare la Padeș, județul Gorj, acolo unde Andreea Morega, studenta ucisa la Timișoara, a fost condusa pe ultimul drum de catre familie și apropiați. Prietenii și apropiații au condus-o pe ultimul drum pe Andreea Morega, tanara ucisa la Timișoara. Slujba de inmormantare a fost oficializata de catre un sobor de preoți, la care s-au […] The post VIDEO. Scene dramatice la inmormantarea Andreei, studenta ucisa cu 30 lovituri de cuțit de iubitul criminal. Mama și bunica fetei au leșinat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .