- Romica Țociu și Paula Chirila s-au transformat in ediția din aceasta seara in Viorica de la Clejani și Connect-R. Cei doi au interpretat o melodie in limba romana din care inițial nu au ințeles mare lucru. Cum le-a ieșit și cum au comentat jurații momentul lor.

- Romica Țociu și Paula Chirila au facut un adevarat spectacol in cea de-a șasea gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 13 martie 2024. Cei doi s-au transformat in Lady Gaga și au pus in scena videoclipul piesei „Alejandro”.

- Romica Țociu și Paula Chirila au cantat in lima spaniola o piesa preluata și de Irina Loghin. Cei doi concurenți au lasat deoparte portul romanesc și au imbracat costumul de toreador. Au intepretat melodia „Porom pom pom”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Romica Țociu și Paula Chirila au surprins pe toata lumea cu transformarea in Irina Loghin. Cei doi au facut spectacol complet cu piesa „Porom pom pom” in a patra gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024.

- In episodul din acasta seara, cel cu numarul 3 al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, difuzat pe data de 2 martie 2024, Paula Chirila și Romica Țociu s-au transformat in Dr Dre și Snoop Dogg și au cantat piesa „The Next Episode”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.

- Cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva! a adus o noua provocare pentru Romica Țociu și Paula Chirila. Cei doi au fost nevoiți sa intre in pielea lui Jerry Lee Lewis. De la coregrafie pana la textul piesei, concurenții au avut ceva probleme la repetiții, dar nu și pe scena.

- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Romica Țociu și Paula Chirila fac echipa. In prima ediție a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Andra și Maria Tanase și au interpretat piesa „Cine iubește și lasa”.