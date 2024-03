Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii infioratoare despre crima din Timișoara! In ziua in care Andreea a fost ucisa de Mirel, in apartamentul in care loicuia a fost mai multa acțiune decat de obicei. Iata ce persoane au fost la locul crimei și cine a descoperit cadavrul Andreei.

- Ieri a fost o zi grea pentru familia Andreei, studenta de la Medicina, ucisa de Mirel Dragomir, in Timișoara. Parinții au ridicat trupul neinsuflețit de la Institutul de Medicina Legala și au mers in localitatea natala, acolo unde familia se pregatește de inmormantare.

- Andreea Morega, studenta la medicina, ucisa de „iubit“ intr-un apartament in Timișoara, a fost adusa la casa parinteasca din Padeș, Gorj. Zeci de persoane au intampinat vehiculul firmei de servicii funerare care a adus trupul neinsuflețit. Andreea a fost intampinata cu lacrimi, flori și durere de catre…

- Andreea Morega, studenta la medicina, ucisa de „iubit“ intr-un apartament in Timișoara, a fost adusa la casa parinteasca din Padeș, Gorj. Zeci de persoane au intampinat vehiculul firmei de servicii funerare care a adus trupul neinsuflețit. Andreea a fost intampinata cu lacrimi, flori și durere de catre…

- Parinții Andreei au ajuns la IML Tmișoara pentru a prelua trupul neinsuflețit al fiicei lor. Tatal fetei a facut declarații in lacrimi despre cum a primit vestea ca fiica lui, pe care o aștepta acasa in ziua in care a fost o omorata, s-a stins din viața. Barbatul este devastat de durere.

- Trupul neinsuflețit al Andreei, studenta ucisa de iubitul ei in Timișoara, urmeaza sa fie preluat de familia ei. Pana atunci, colegii indurerați ai Andreei s-au adunat in fața IML, pentru a le fi alaturi parinților și rudelor ei. Prietenii studentei sunt sfașiați de durere, iar prezența lor acolo inseamna…

- Familia și prietenii o plang pe Andreea, tanara studenta la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara. Mirel a fost arestat ieri preventiv pentru 30 de zile, in timp ce anchetatorii au terminat raportul IML, care arata ca tanara a fost ucisa cu 30 de lovituri de cuțit și a incercat sa se apere pana in…

- Bunica lui Gabi Stanau nu a mai rezistat mult de cand artistul s-a stins din viața! Imagini dureroase de la inmormantarea femeii. Clipe groaznice pentru familia violonistului. Tragedie dupa tragedie pentru apropiați!