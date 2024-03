Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al Andreei, studenta ucisa de iubitul ei in Timișoara, urmeaza sa fie preluat de familia ei. Pana atunci, colegii indurerați ai Andreei s-au adunat in fața IML, pentru a le fi alaturi parinților și rudelor ei. Prietenii studentei sunt sfașiați de durere, iar prezența lor acolo inseamna…

- Familia și prietenii o plang pe Andreea, tanara studenta la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara. Mirel a fost arestat ieri preventiv pentru 30 de zile, in timp ce anchetatorii au terminat raportul IML, care arata ca tanara a fost ucisa cu 30 de lovituri de cuțit și a incercat sa se apere pana in…

- Andreea și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost ucisa cu sange rece de propriul ei iubit. Mesaje de durere in memoria studentei la Medicina. Tanara a fost descoperita injunghiata.

- Crima din gelozie ar fi concluzia organelor de cercetare. Cercetarile polițiștilor și ale medicilor legiști au scos la iveala faptul ca studenta descoperita moarta intr-un... The post Crima din gelozie la Timișoara. O studenta, ucisa cu mai multe lovituri de cuțit appeared first on Special Arad · ultimele…

- Anchetatorii au stabilit ca studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Politistii au si un suspect, iubitul fetei, student si el la Medicina, la fel ca ea. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit…

- Intr-o tragedie șocanta ce zguduie orașul Timișoara, o studenta la Medicina a fost gasita ucisa in propriul apartament, victima a unei crime cumplite comise de propriul ei iubit. Motivul tulburator al acestui act de violența ingrozitoare a fost gelozia, care a transformat o relație de dragoste intr-un…

- Anchetatorii au stabilit ca studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Politistii au si un suspect, iubitul fetei, student si el la Medicina, la fel ca ea. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit…

- Teribil. O studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Suspectul e iubitul fetei, student si el la Medicina. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit dupa mai multe lovituri de cutit. Suspectul principal…