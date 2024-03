Stiri pe aceeasi tema

- Familia și apropiații o plang pe Andreea, tanara ucisa de iubit cu 30 de lovituri de cuțit, in Timișoara. Astazi, familia a mers sa ridice trupul neinsuflețit al studentei de la Medicina, pentru a o inmormanta creștinește acasa, in Padeș, județul Gorj. Rudele nu iși pot reveni din șoc.

- Parinții Andreei au ajuns la IML Tmișoara pentru a prelua trupul neinsuflețit al fiicei lor. Tatal fetei a facut declarații in lacrimi despre cum a primit vestea ca fiica lui, pe care o aștepta acasa in ziua in care a fost o omorata, s-a stins din viața. Barbatul este devastat de durere.

- Trupul neinsuflețit al Andreei, studenta ucisa de iubitul ei in Timișoara, urmeaza sa fie preluat de familia ei. Pana atunci, colegii indurerați ai Andreei s-au adunat in fața IML, pentru a le fi alaturi parinților și rudelor ei. Prietenii studentei sunt sfașiați de durere, iar prezența lor acolo inseamna…

- Familia și prietenii o plang pe Andreea, tanara studenta la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara. Mirel a fost arestat ieri preventiv pentru 30 de zile, in timp ce anchetatorii au terminat raportul IML, care arata ca tanara a fost ucisa cu 30 de lovituri de cuțit și a incercat sa se apere pana in…

- Intr-o tragedie șocanta ce zguduie orașul Timișoara, o studenta la Medicina a fost gasita ucisa in propriul apartament, victima a unei crime cumplite comise de propriul ei iubit. Motivul tulburator al acestui act de violența ingrozitoare a fost gelozia, care a transformat o relație de dragoste intr-un…

- Parinții victimelor lui Vlad Pascu cer schimbarea incadrarii faptelor din ucidere in culpa in omor. „Indiferent de pedeapsa, nu ne va alina durerea, dar sa nu scape nepedepsit. Aș fi vrut sa vad cum arata cel care ne-a omorat copilul”, spune mama Robertei, tanara ucisa in accidentul din 2 Mai. Primul…

- Miercuri, la ora 4:18, pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina pentru cautarea-salvarea unei persoane din raul Bega, in zona Parcul Copiilor din Timișoara, potrivit tion.ro.„La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu doua autospeciale și doua barci,…

- In total, Romania a reușit sa obțina 46 de puncte din 100 posibile. Țara noastra este urmata de Bulgaria (45 de puncte) si de Ungaria (42 de puncte). Sondajul efectuat de catre Transparency International arata ca majoritatea statelor au facut progrese minime sau deloc in ceea ce priveste combaterea…