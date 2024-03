Stiri pe aceeasi tema

- Tatal studentei la Medicina, ucisa de iubit, a declarat ca, cel mai probabil, criminalul a dezvoltat o obsesie. „La 11 am vorbit cu ea. Mi-a trimis mesaj ca a terminat orele, isi face bagajul si vine acasa si imi trimite mesaj cand se urca in autobuz sa vina. La 12 era autobuzul sa plece. Nu mi-a trimis…

- Ancheta in cazul studentei de 21 de ani ucisa intr-un apartament din Timișoara scoate la iveala detalii șocante. Potrivit procurorilor, tanarul a ucis-o cu o furie greu de imaginat. Acesta a lovit-o cu 31 de lovituri de cuțit, in zona gatului și a toracelui. Pana și anchetatorii au fost ingroziți cand…

- Familia Andreei, tanara ucisa de iubit, in Timișoara, iși revine cu greu de cand a aflat cum a murit studenta de la Medicina. In timp ce parinții și apropiații o plang pe Andreea, iubitul ei, Mirel Dragomir, și-a recunoscut fapta ieri și este in arest preventiv.

- Familia și prietenii o plang pe Andreea, tanara studenta la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara. Mirel a fost arestat ieri preventiv pentru 30 de zile, in timp ce anchetatorii au terminat raportul IML, care arata ca tanara a fost ucisa cu 30 de lovituri de cuțit și a incercat sa se apere pana in…

- Mirel Dragomir, tanarul din Caraș-Severin, student la Medicina și Teologie, și-a ucis iubita, in varsta de 21 de ani, fara nicio urma de regret. Individul ar fi recurs la fapta odioasa din cauza geloziei, este ipoteza luata in calcul de anchetatori. Mirel Dragomir este principalul suspect in cazul…

- Crima infioratoare in Timișoara. O studenta la Medicina a fost gasita moarta in apartamentul iubitului ei, care e in acest moment principalul suspect. Descoperirea șocanta a fost facuta de sora baiatului, care locuia impreuna cu acesta. Baiatul, student și el la Medicina, a fost arestat pentru 30 de…

- Astazi, iubitul studentei de la Medicina, acuzat ca a ucis-o pe Andreea, a fost adus in fața magistraților de la Tribunalul Timiș. Mirel Dragomir iși va petrece urmatoarele 30 de zile in arest și și-a recunoscut fapta.

- Andreea și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost ucisa cu sange rece de propriul ei iubit. Mesaje de durere in memoria studentei la Medicina. Tanara a fost descoperita injunghiata.