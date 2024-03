Stiri pe aceeasi tema

- Familia și prietenii o plang pe Andreea, tanara studenta la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara. Mirel a fost arestat ieri preventiv pentru 30 de zile, in timp ce anchetatorii au terminat raportul IML, care arata ca tanara a fost ucisa cu 30 de lovituri de cuțit și a incercat sa se apere pana in…

- Mirel Dragomir, tanarul din Caraș-Severin, student la Medicina și Teologie, și-a ucis iubita, in varsta de 21 de ani, fara nicio urma de regret. Individul ar fi recurs la fapta odioasa din cauza geloziei, este ipoteza luata in calcul de anchetatori. Mirel Dragomir este principalul suspect in cazul…

- Astazi, iubitul studentei de la Medicina, acuzat ca a ucis-o pe Andreea, a fost adus in fața magistraților de la Tribunalul Timiș. Mirel Dragomir iși va petrece urmatoarele 30 de zile in arest și și-a recunoscut fapta.

